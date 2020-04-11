50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, показал как выглядит его старший брат

Как передает Politeka.net, актер пришел вместе с ним на российское ток-шоу «Звезды сошлись».

По первому впечатлению и не скажешь, что они действительно братья.

Сергей Глушко (настоящее имя танцора) после увольнения из армии сменил несколько специальностей, пока не начал работать в модельном бизнесе, а затем - в эротическом шоу.

А вот его брат выбрал совсем иной путь. Его зовут Александр, он старше Тарзана на 6 лет и совсем не публичный человек.

Работает он обычным прорабом и имеет жену и двоих детей. Внешность Александра кардинально отличается от внешности брата: у него нет ни такой фигуры, как у Сергея, ни длинных волос.

На данный момент родные братья очень дружно общаются, хоть так было далеко не всегда.

Пользователи сети сильно удивились увидев Александра.

"Даже Наташа не устояла", " Похож, шикарный мужик", "Не похожи", "Они похожи как Ленин и Партия", - писали в сети.

Во время передачи, Александр рассказал историю о том, как Сергей случайно попал в него камешком, когда они кидали их в озеро. Из-за этого братья даже подрались. Еще старший Глушко вспомнил об ударе от младшего пряжкой от ремня.

Спустя годы, ситуация изменилась: Тарзан стал одним из самых известных и желаемых мужчин на просторах СНГ.

Артист любит эпатировать публику, выставляя на показ роскошное накачанное тело.

Не так давно, он опубликовал новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором запечатлен один из его трюков во время юбилейного шоу. Кроме того, на видео появилась и его жена - Наташа Королева.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».