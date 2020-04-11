Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась домашним фото с карантина

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Facebook.



"Вечер пятницы дома? У кого какие развлечения? :)", - поинтересовалась она в подписи к посту.

На кадре она появилась в белой футболке с принтом. А в качестве головного убора она выбрала корону.

Такой снимок вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков. Некоторые, образ телеведущей оценили, но были и те, которых возмутил ее вопрос.

"Я сожалею, что одни жируют, а другие выживают", "Корона вирус?", "Когда у людей нет средств для существования предлагать какую-то ерунду. Это просто пип*ц", " Думаю как выжить без работы и без денег", "Королева!!! Полякова знает?", "Королева", "Хоть как-то время с любимыми скоротаем", - писали подписчики телеведущей.

Ранее Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Катя сделала хвостик, затянув волосы назад.

Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически не было макияжа.

Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

Также Politeka писала, что Осадчая спустила с плеч платье и показала, чем привлекла Горбунова: "Настоящая красотка!".



