Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась домашним фото с карантина
Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Вечер пятницы дома? У кого какие развлечения? :)", - поинтересовалась она в подписи к посту.
На кадре она появилась в белой футболке с принтом. А в качестве головного убора она выбрала корону.
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Такой снимок вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков. Некоторые, образ телеведущей оценили, но были и те, которых возмутил ее вопрос.
"Я сожалею, что одни жируют, а другие выживают", "Корона вирус?", "Когда у людей нет средств для существования предлагать какую-то ерунду. Это просто пип*ц", " Думаю как выжить без работы и без денег", "Королева!!! Полякова знает?", "Королева", "Хоть как-то время с любимыми скоротаем", - писали подписчики телеведущей.
Ранее Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Катя сделала хвостик, затянув волосы назад.
Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически не было макияжа.
Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".
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