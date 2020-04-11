38-летняя украинская певица Вера Брежнева, бывшая участница группы "ВИА Гра", рассказала, как проходит ее карантин

Певица отметила, что сбылась мечта ее мужа Константина Меладзе - быть вместе круглые сутки.



"Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив, и Сара счастлива. Соня, к сожалению, осталась в Америке, не успела прилететь. В ее университете объявили карантин чуть-чуть позднее, и она училась до последнего. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть", - отметила певица.

Кроме того, Брежнева не перестает активно заниматься спортом рассказала о свое питании.

"Я не покупаю домой еду, которая может привести к ожирению. И у меня страдают все близкие, потому что они ходят и спрашивают: «Ну что, можно съесть сладенького?». А я говорю: «Ничего нет. Бери мед", - рассказала певица.

Ранее, Вера Брежнева обескуражила поклонников откровенными снимками. На некоторых из них они предстала без нижнего белья, с накинутой на плечи джинсовой курточкой. Звезда бесцеремонно сверкнула плечиками, вызывающе глядя прямо в объектив.

На другом фото Брежнева позировала, раскинувшись в соблазнительной позе в коротком топе и широких штанах из легкой ткани. Певица похвасталась плоским животиком и поиграла на камеру всем своим женским шармом.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее: "Это дичь".

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой.

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома: "Повезло же мужику".