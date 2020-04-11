Не каждая звезда рискнет показаться "не при параде"

Сидя в четырех стенах на карантине, звезды все чаще показываются перед поклонниками без макияжа, демонстрируя природную внешность

Не стала исключением и телеведущая, экс-участница шоу «Холостяк» и бывшая возлюбленная певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком своих процедур красоты. Девушка предстала перед поклонниками с прозрачными патчами с синими вкраплениями под глазами. Стоит отметить, что кожа ведущей выглядит просто идеально: свежая, упругая и светлая.

«Патчи для селфи», – подписала она фотографию.

Также в кадре Рамина сверкнула своей татуировкой в виде бриллианта на запястье.

«Какая приятная внешность!», «Очень красивая😍😻», «Суперовая🤩», «Как красиво вы смотритесь. А главное- свежо 🔥🔥🔥», «Наконец-то сделала пластику носа?», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая YouTube-канала «Ходят слухи» разместила новую фотографию. На снимке она позирует в спортивной одежде: обтягивающем розовом топе и лосинах в тон. На фото Рамина улыбается.

Девушка рассказала о своих наблюдениях во время карантина в Украине, и о том, куда можно не тратить время и деньги. Так, она считает, что после окончания карантина многие люди поймут, что нет смысла снимать огромные офисы, так как можно эффективно работать из дома.

«А ещё многие поймут, что можно не тратить деньги на абонемент в зал и заниматься дома, Я это поняла ещё в ноябре 2019 года», - написала Рамина.

По ее словам, 20-30 минут в занятий день и правильное питание дают очень хороший результат.

Напомним, Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы.

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Также Politeka писала, что бывшая Козловского сверкнула внушительными прелестями в облегающем топе.