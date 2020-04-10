29-річна українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", розбурхала фантазію шанувальників відвертими фотографіями

Серію знімків зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото дівчина лежить на ліжку у відвертій чорній сукні з оголеними плечима і глибоким декольте. Романова вибрала такі ракурси, що її пишні груди буквально випадають з сукні. Дівчина побешкетувала в ліжку, показуючи свою гордість з різних ракурсів.

«Через 3 тижні карантину піймала себе на думці, що я зовсім розслабилася. Волосся в пучку, що таке косметика взагалі забула. Тому сьогодні вирішила зробити собі невеличке свято - нафарбувалася і влаштувала фотосесію», - розповіла співачка.

За її словами, вона перебирала гардероб і знайшла старе плаття, в якому і влаштувала фотосесію.

За день фотографії Романової зібрали майже 11 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності зірки.

«Приголомшлива мадам», «Ну шо за краса», «Ти що, Мишко!! класне плаття», «Милий Ангел. Насолода Очей і просто Неймовірна Дівчина... Розкішна», «Класна фотосесія. Мартін фоткав?», «Це ж твоя легендарна сукня», «Плаття шикарне. Це річ, яка тільки підкреслює красу», «Шикарна. Сукню не викидайте, вона ульот», - пишуть користувачі мережі.

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