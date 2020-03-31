29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", остаточно розпрощалася з совістю, будучи в самоізоляції, і побешкетувала перед камерою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами, на яких постала в настільки гарячому образі, що як раз час кликати пожежників.

Міша "забула" вдягти спідню білизну під вовняний светр з глибокою зоною декольте. Артистка позувала крупним планом, а на одному з фото нахилилася трохи впред, засвітивши пишний бюст.

Романова коротко підписала спекотну фотосесію: "Самоізоляція". Очевидно, дівчина знайшла спосіб, як розважити себе на карантині, а заодно і натовп своїх прихильників. За півдня пост зібрав майже 10 000 "сердечок". Фоловери щедро засипали співачку компліментами.

Правда, деякі висловили невдоволення, що Міша виставляє тільки свої принади - без жодного "морального смислового навантаження".

"Домашня се*сі))"

"Шалено красива!!!!❤"

"Аааааа 🔥 Друга фотографія розрив 😍"

"Ваууу ,дуже подобається ❤очі вбивці 😂"

"Красуня позаземних масштабів 🌹"

"Красуня 💕 так покращала, тобі йде така зачіска 💣😍"

"Цукерочка🤗🤗"

"Як можна бути такою гарною"

"Крім себе Коханої, на жаль, більше ніяких постів. Підписувалася побачивши щось цікаве , але на жаль ні"

Раніше ми повідомляли, Романова здивувала відвертим фото в плащі. Дівчина позувала, тримаючи на руках маленького сина, але це її не зупинило, щоб не привернути чоловічу увагу. Міша розстебнула плащ і посвітила шикарним бюстом, від якого неможливо відвести погляд.

"Міша, ти тут просто квітнеш і пахнеш, травнева троянда прям😍. Мартін просто принадність, весь в маму)"; "Мммм такі мімішні😍"; "Сумнівне фото.....", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра вразила своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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