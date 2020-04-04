Українська співачка Злата Огневич постала в спокусливому образі

Красуня нещодавно змінила зачіску і колір волосся і тепер її можна не впізнати, пише Рoliteka.net. Тепер зірка носить короткий боб і робить з ним пости в Instagram.

Так, на одному з останніх фото Злата позує закинувши рівне волосся набік. У дівчини грайливий настрій, про що говорить і її посмішка.

Макіяж Огневич зробила легкий, який тільки підкреслив її красу.

Огневич позувала в тонкій маєчці на залізних бретельках, її образ доповнили довгі ланцюжки, що обплутали форми.

В пості співачка подякувала всім, хто дивився концерт в режимі онлайн. Зірка розповіла, що це перший такий досвід виступу.

"Сподобалося нереально, я постійно уявляла, що Ви поруч! 😻🔥 ♥ ️💋😻 Я готую ще один стрім для Вас, більш інтерактивний! Слідкуйте за анонсами 🙌🏾", - написала Огневич.

За дев'ять годин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів:

"Боже, що за краса така?😍🔥🔥🔥це не законно))😇❤️", "Дуже круто. Отримав задоволення. Спасибі!❤️", "Ой, Злата Ви як завжди!!! Але поверніть довжину волосся!!!!", "🙏🙏🙏🌟👩❤️👩😍🔥 було дуже чуттєво і по-домашньому затишно: прозвучали мої улюблені Мережива і Чекай 👍👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️🌹🌹🌹Буду чекати« Моя мелодія »😊", " Спасибі !!!!! Це було як завжди супер 😍 емоційно, душевно, натхненно 😍❤️💋 а пісніііі всі ці за які полюбила ще у 2013 р. Ваше виконання 😍❤️🥰Дякую за можливість почути Златочко 🕊❤️🥰😍💋🌸 "," красива, Цьомка 😘 "," Це було щось неймовірне! Збулася мрія почути крутий акустичний концерт. Драйв, енергетика, шикарний вокал. Респект музикантам! ❤️❤️❤️ "," 😍😍 Дівчина, з глузду можна з'їхати. Гарна та ще й розумна 😂😂😂 "," Як приємно бачити і чути професіоналізм.👍 Вишуканий, сильний вокал.🔥 Насолоджуюся Вашим талантом".

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