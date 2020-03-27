Популярна українська співачка Злата Огневич опублікувала фото в спокусливому образі

Зірка під час фотосесії була грайливою і навіть виставила язик, пише Politeka.net. Співачка часто радує шанувальників фото, на яких демонструє переваги своєї фігури.

В цей раз чарівна артистка з'явилася в топі на тонких бретельках, який оголив її живіт і тонку талію. Образ доповнили різні прикраси.

Знаменитість вразила ідеальною фігурою і своїм кокетством. Злата посміхнулася, і, відкривши рот, висунула язик. Виглядала вона неймовірно.

До того зовсім недавно співачка змінила зачіску, і зараз можна помітити її зухвалість.

"Ось моя відповідь щодо продовження карантину😛😛😛 !))) Дякую за можливість виспатись на рік вперед, бо потім- буде багато концертів і наших з ВАМИ зустрічей! ♥️ Тримайтеся і будьте сильними, будь-ласонька!!!", - підписала знімок красуня.

Майже за добу пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Лисичка)", "Скоріше б ці зустрічі і концерти❤️🔥", "Дуже красива", "Шикарна😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "...КАЗОЧКА..ОЧАРОВАШКА..КРАСА😘!!! ВСЬОГО..ТОБІ..ПРЕКРАСНОГО.😘!!", "Прекрасне позитивне фото! 🤩🔥😍", "🌹🌹🌹🌹🌹і це переживемо!) Бережіть себе❤", "Дівчина на мільйон 🔥😍😍😍", "Обожнюю ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥 моє диво! 👈🐰🐼", "СЕКСУАЛЬНА БЛОНДИНКА😍😍😍😍😻😻😻", "Солодка карааааа😉😉😉🤗💖", "Злата, виходь за мене 😍", "Красуня", "Велике спасибі за підтримку і позитив😉🙌😘Ви - неймовірна 🤗🧡", " Та і мені по кайфу💋💋💋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що співачка Злата Огневич зізналася, що пов'язує її з Ляшко: "Фантастичний".

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