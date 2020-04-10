Українська співачка Злата Огневич зважилася на відео у більш відвертому образі, в якому люди не звикли її бачити

Зірка розмістила декілька кадрів ролика в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На фото артистка з'явилася в легкому білому платті в горошок.

Глибоке декольте наряду трималося на ґудзиках, завдяки чому не було видно найінтимніше.

Під, начебто скромне, плаття Злата не одягла білизни, що було видно неозброєним поглядом.

Співачка всіляко вигиналася, щоб вигідно продемонструвати гарні форми і струнке тіло.

Зйомки проходили біля мостів на вулиці, ймовірно, красуня співала.

"В процесі роботи над новим відео з @val_gonskiy 🎬 Розводимо мости... і знімаємо дуже красиву історію 🙌🏾 Як думаєте, про що вона буде? ...", - підписала кадри артистка.

За 18 годин пост співачки зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"Ох Златка,як мені подобається твоя нова стрижка.Сама хочу таку довжину,але кажуть ,що при моєму рості(151)я буду ще менше)))", "Такою ніжністю чарівною, Пестиє душу нам Любов! Коли її ми відчуваємо, То знаходимо щастя знову!!! ✨💗💗💗✨","Про кохання?😌😍", "і як це все в одній тобі вміщається", "Мости символ єднання,і взагалі люблю мости)", "Перша - ваще вогонь", "Платьешко клас🔥🔥🔥", "Ви ідеал української жінки !!! щастя Вам безмежного 🙌", "Про Любов або Про Любов або ж все таки Про Кохання?", "Як завжди це буде шедевр!!!🤩🤩🤩🔥", "Як завжди, на висоті!!!", "Ну чого ти така красива .... давай одружимося ... Чи все таки солодка кара ???", "Сексуальненька🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала, закинувши рівне волосся набік. У дівчини грайливий настрій, про що говорить і її посмішка.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

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