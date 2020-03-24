Українська співачка Злата Огневич показала, як проводить час на карантині через коронавірус

Красуня часто робить публікації у своєму Instagram, пише Рoliteka.net. Зовсім недавно зірка підстриглася, її можна не впізнати, проте, варто відзначити, Златі пасує будь-яка зачіска.

Після того, як багато зірок виявилися вдома на карантині, вони діляться фото і відео, чим займаються. Злата також опублікувала відео, поставши в спокусливому костюмі. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Так, красуня одягла топ з великими вирізами в районі грудей, а також лосини, які підкреслили всі її достоїнства фігури: тонку талію, пружні сідниці і стрункі ніжки. Щоб мати таку фігуру, зірка займається спортом.

Злата вирішила провести онлайн-трансляцію своєго тренування, а пізніше опублікувала частину запису.

На кадрах Злата віджимається, піднімає ноги, при цьому все докладно пояснюючи.

"🔥 Обіцяю, що буду постійно виходити в ефір і в режимі реального часу в сториз тренуватися разом з Вами! Головне - Мотивація 🤩 А я-поруч і завжди підкажу!", - зазначила в пості красуня.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"Круто Бомба!!!", "Молодець", "Спортсменка, красунечка, ти ж наше Сонечко)💎💎💎💎", " Найбільша конкуренція тепер буде у фітнес-блогерів 😄", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Злата Огневич зізналася Каті Осадчій, що її зовнішнім метаморфозам передували зміни в особистому житті.

«У мене були непрості стосунки, і, дивлячись на ті фото і себе колишню, я і захотіла змінити імідж», - відповіла співачка, яка зважилася перефарбувати волосся і обстригти їх.

Нагадаємо, в минулому місяці Злата Огневич відпочивала в теплих краях, звідки публікувала яскраві фото.

Так, на одному з них артистка позувала, сидячи на велосипеді, поставивши одну ногу на педаль, а іншу на землю.

Зірка схилила голову з пишним волоссям назад і широко посміхнулася. Виглядає дівчина просто ідеально.

Позаду Огневич видні місця для відпочинку, будиночок, пальми та інші рослини.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

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