Популярная украинская модель Алла Костромичева отказалась заводить второго ребенка из-за эпидемии

Ее слова приводит "Апостроф".

По словам ведущей реалити-шоу "Топ-модель по-украински", вместе мужем они планировали завести ребенка в 2021 году.

"Я хочу еще детей. Думала, что мы снимем Суперсезон "Топ-модели по-украински" и зачнем еще одного ребенка. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок. Да и с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно. С ужасом представляю, каково сейчас беременным", - заявила модель.

Отметим, что Алла Костромичева уже 5 лет замужем за американским бизнесменом Джейсоном Капоне. Они воспитывают 4-летнего сына.

Пандемия китайского вируса поломала ей не только эти планы. Из-за отмены показов она вынуждена ждать окончания карантина и как-то развлекать своих многочисленных поклонников.

Костромичева отметила, что карантин – это время носить корсеты. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором в белом корсете, украшенном бисером, расчесывает свои роскошные локоны.

При этом на лице модели – ни грамма макияжа, оно сверкает естественной красотой.

«Ритуалы. Карантин – идеальное время, чтобы носить корсет. Всем девочкам нужно играть, желательно в принцесс», – подписала она свой пост.



