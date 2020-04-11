Популярная украинская модель Алла Костромичева отказалась заводить второго ребенка из-за эпидемии
Ее слова приводит "Апостроф".
По словам ведущей реалити-шоу "Топ-модель по-украински", вместе мужем они планировали завести ребенка в 2021 году.
"Я хочу еще детей. Думала, что мы снимем Суперсезон "Топ-модели по-украински" и зачнем еще одного ребенка. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок. Да и с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно. С ужасом представляю, каково сейчас беременным", - заявила модель.
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Отметим, что Алла Костромичева уже 5 лет замужем за американским бизнесменом Джейсоном Капоне. Они воспитывают 4-летнего сына.
Пандемия китайского вируса поломала ей не только эти планы. Из-за отмены показов она вынуждена ждать окончания карантина и как-то развлекать своих многочисленных поклонников.
Костромичева отметила, что карантин – это время носить корсеты. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором в белом корсете, украшенном бисером, расчесывает свои роскошные локоны.
При этом на лице модели – ни грамма макияжа, оно сверкает естественной красотой.
«Ритуалы. Карантин – идеальное время, чтобы носить корсет. Всем девочкам нужно играть, желательно в принцесс», – подписала она свой пост.
Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в смелом наряде выпустила на волю свою «хищницу».
Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной.
А еще Politeka сообщала, что ведущая «Топ-модель по-украински разделась и устроила горячую фотосессию в бассейне.