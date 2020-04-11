Слова из песни актуальны как никогда!

Украинский певец Виталий Козловский решил на карантине мотивировать всех заниматься спортом и следить за фигурой

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором позирует с голым торсом, передает Politeka.net.

Певец демонстрирует кубики пресса и накачанные мышцы, полусидя в старом облезлом кресле. На нем – темно-синие джинсы, белые кроссовки и солнцезащитные очки.

В качестве подписи к снимку артист использовал слова из песни, в частности «Так хочется сорвать с себя Все маски и сомнения И каждый день Вдыхать любовь Быть самим собой».

Поклонники оценили публикацию, написав, что так же мечтают о том, чтобы снова свободно ходить по улицам и радоваться жизни, но некоторым очень не понравилось кресло на снимке.

«О Боги‼️остановись 🌸», «Кресло ужас просто!((», «С таким то торсом 👌 сорвать с себя маску и т.д.😉», «Сейчас эти строки как никогда актуальны!!! Виталик, спасибо за творчество!!!», «Дельту прокачай, и будет класс...», «Красиво🙌🤗💞», «Актуальна песня на сегодня, особенно про маски))», «Просто шикарный», – пишут пользователи.

Виталий Козловский известен не только своими песнями, но и бурной личной жизнью. В одном из интервью он признался, что его первым увлечением стала одноклассница в начальной школе. В выпускном классе с девушкой связывал общий интерес к музыке. Однако развитию отношений помешала ревность.

Следующая любовь осталась безответной. Молодые люди пели в одном хоре, но девушка не отвечала взаимностью.

В 2016-м поклонники получили подтверждение, что их кумир встречается с участницей шоу «Холостяк» и звездой «Плейбоя» Раминой Эсхакзай. Девушка снялась в откровенном клипе певца «Отпускаю на».

Через год Виталий сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на август. Певец посвятил новому увлечению клип «Мое желание».

Но счастье оказалось недолгим: осенью 2017-го Рамина на странице в соцсети сообщила, что пара взяла паузу в отношениях, свадьба отменяется по ее инициативе. Позже бывшая невеста заявила, что не видит будущего рядом с человеком, который изображает из себя жертву, и вообще замуж она не хотела.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.