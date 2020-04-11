Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала новое фото в Инстаграм

На фото Сопонару позирует напротив зеркала в черном топе и коротких шортиках или чем-то подобном. Волосы Ирина решила не собирать в хвост в этот раз. На фоне можно увидеть кровать,. а над ней картину. Снимала себя актриса на телефон, делая селфи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Надо привыкнуть к тому, что привыкнуть к этому нельзя...", - написала Сопонару.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ты тут без макияжа?", "Ира, супер", "Наверное только с кроватки? Доброе утро", "Почему без маски", "Милашка", "Красивое фото и вы просто красавица. Будьте здоровы и живите счастливо".

Сообщалось, что звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару продолжает радовать своих поклонников забавными видео в невеселый период изоляции. Новое видео получилось еще более смешным.

Так, недавно Ирина опубликовала запись, на которой она якобы рыдает из-за того, что у нее закончилась туалетная бумага, и говорит, что «нет ничего хуже».

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