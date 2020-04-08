Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", порадовала поклонников очередным фото в купальнике
Звезда недавно отдыхала на Бали, публикуя различные снимки оттуда, пишет Politeka.net. Некоторые фото остались в архиве артистки и ими она решила делиться, вернувшись домой.
Так, на одном из последних снимков в Инстаграм Ирина Сопонару позирует в купальнике с принтом пальмы. Лиф обтянул сочные прелести звезды, подчеркнув все достоинства.
Сверху актриса надела, вероятно, халат с короткими рукавими, распахнув его.
Блондинка подняла руки и закинула их за голову. Она закрыла глаза и улыбалась.
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Позади красотки открывались отличные виды.
Всего за 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Как вам биология??? Понравилось", "Очень красивое фото 😻", "Моя любимка😘", "Я твоя фанатка❤❤❤❤", "Разминочка", "Красивая😍 можна если вы будете на следующем уроке сидеть, что бы вы говорили на Украинском языке?💛💛💛💛💛 Украинский вам больше идёт🔥💛", "Фото очень красивое!Вы превосходно выглядите!👏🤗❤️", "Очень круто вы провели биологию 🙈🔥🔥", "Просто балдею❤️...", "Бомбезно ", - написали пользователи сети.
Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару опубликовала снимок в купальнике. Красотку сняли как раз, когда она стояла в воде, а в это время ее ударила волна.
Девушка выглядела счастливой и немного удивленной. Ирина позировала открыв рот и закрыв глаза, а также откинув руки назад.
Напомним, Ирина Сопонару позировала в шубке, под которой ничего нет. Ирина сидела в кресле и закинула ногу за ногу, белья под пятой точке тоже не оказалось.
На фоне можно увидеть большое панорамное окно и больше ничего. Волосы актриса решила оставить распущенными.
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