Украинская теледива Катя Осадчая показала, чем занимается во время карантина

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Телеведущая Катя Осадчая на карантине стала больше общаться с фолловерами в сети. В микроблоге она рассказывает о режиме своей семьи на самоизоляции, делится полезными советами и признается, по чему скучает больше всего. На этот раз она решила похвастаться своими достижениями.

На новом фото телеведущая в домашней обстановке уселась в позу для медитаций.

В этот момент на ней была черная майка и лосины, а на лице отсутствовала какая-либо косметика.

«Вернулась к йоге) А ваши достижения на карантине?, - поинтересовалась она в подписи к снимку.

«Вы такая молодец, ведете здоровый образ жизни💋❤️» «Молодец» «Умница», - восторгаются в сети.

До этого мы писали, как Осадчая обзавелась собственной короной.

Ведущая примерила аксуссуар, позируя сидя на кровати в белой футболке с принтом и кокетливо глядя в объектив.

Ранее Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Катя сделала хвостик, затянув волосы назад.

Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически не было макияжа.

Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

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