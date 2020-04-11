Украинская теледива Катя Осадчая показала, чем занимается во время карантина
Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Телеведущая Катя Осадчая на карантине стала больше общаться с фолловерами в сети. В микроблоге она рассказывает о режиме своей семьи на самоизоляции, делится полезными советами и признается, по чему скучает больше всего. На этот раз она решила похвастаться своими достижениями.
На новом фото телеведущая в домашней обстановке уселась в позу для медитаций.
В этот момент на ней была черная майка и лосины, а на лице отсутствовала какая-либо косметика.
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«Вернулась к йоге) А ваши достижения на карантине?, - поинтересовалась она в подписи к снимку.
«Вы такая молодец, ведете здоровый образ жизни💋❤️» «Молодец» «Умница», - восторгаются в сети.
До этого мы писали, как Осадчая обзавелась собственной короной.
Ведущая примерила аксуссуар, позируя сидя на кровати в белой футболке с принтом и кокетливо глядя в объектив.
Ранее Осадчая порадовала поклонников новым фото без макияжа. Артистка предстала в белой футболке и черно-белых брюках. Катя сделала хвостик, затянув волосы назад.
Она улыбалась, и выглядела свежо, несмотря на то, что на ней практически не было макияжа.
Напомним, что Катя Осадчая выставила в длинном разрезе свое достоинство: "Лучше не найти".
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".
Также Politeka писала, что Осадчая спустила с плеч платье и показала, чем привлекла Горбунова: "Настоящая красотка!".