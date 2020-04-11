Парочка больше ничего не может скрывать

Работник одного из украинских телеканалов Владимир Завадюк записал видео, в котором рассказал о Тине Кароль и Дане Балане

Как известно, Кароль и Балан сейчас очень интересны украинцам, так как ходят слухи о их романе. Долгое время обсуждались ухаживания Дана на "Голосе", где он с Тиной был судьей. А позже фанаты и вообще начали говорить об их отношения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на видео работника 1+1 Владимира Завадюка.

Он отметил, что роман перестают скрывать и рассказал историю:

"Мы обсуждали суперфинал с тренерами. И здесь Данную кто-то позвонил в дверь и Тина говорит: "Дан, кто это? Кто к тебе пришел?". После этого Дан говорит: "Тиночка, не волнуйся, все хорошо, ты у меня только одна". И тут звучит голос Алексея, который говорит: "Да бросьте, вы ведь уже в одной квартире, в одном доме живете".

Ранее мы сообщали, что известная певица Тина Кароль удивила жаркими моментами с Даном во время нового эфира песенного шоу "Голос".

В этот раз певице удалось удивить во время очередного эфира шоу - артистка зажгла вместе с одним из членов жюри, удивив своими пикантными выходками. На фан-странице Тины появилась подборка лучших моментов пары.

Напомним, Дана Балана застукали в объятиях мужчины, Тина Кароль не простит

А еще Politeka писала, что Тина Кароль и Регина Тодоренко показали, чем соблазняют мужчин

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