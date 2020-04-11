Даже сидя в четырех стенах из-за карантина, зезды шоу-бизнеса пытаются не терять форму и периодически модничают на камеру

Не осталась в сторонни и российская актриса Светлана Ходченкова, которая неоднократно снималась в фильмах производства студии «Квартал 95», передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала новое фото, на котором предстала в очень стильном образе. На ней удлиненная зеленая рубашка и такого же цвета узкие брюки, а на ногах – бежевые босоножки на высоком каблуке.

В подписи к снимку она опубликовала теги #stayhome и #ЦаревнаВСамоизоляции.

Всего за три часа после публикации снимок собрал свыше 30 тысяч лайков и массу комментариев, в которых поклонники не пожалели теплых слов в адрес актрисы.

Ранее мы писали о том, что актриса, которая покорила даже Голливуд, опубликовала очень смелое фото. На нем она предстала в соблазнительном виде: из одежды на Светлане только вязаный красный боди и белые кеды.

Красотка позирует в кресле, при этом расставила ноги настолько широко, что можно в любую секунду пересечь грань приличия. Худые коленки звезды сразу же бросаются в глаза - поклонники переживают, что она сильно изменилась на карантине.

Актриса собрала волосы в высокий хвост и нанесла минимум косметики. Ходченкова подперла лицо рукой и устало смотрела в камеру.

«Моя любимая Света Ходченкова ❤️ @svetlana_khodchenkova для апрельского номера @cosmopolitan_russia Картинки не вошедшие в cover story, но мною очень любимые», - говорится в сообщении.

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