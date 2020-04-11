Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала новое фото в Инстаграм

На фото Марта позирует в черном платье в пол. Спина у Адамчук была открытой и можно заметить, что актриса без белья. Она стояла возле гардероба или чего-то подобного. На нем можно увидеть туфли. На втором кадре Марта задрала ногу, а на третьем - поставила ее на полку вместо туфли, которая там стояла. Фотографии получились довольно интересными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ожидание - реальность", - лаконично подписала фото Адамчук.

Фанаты успели поставить 250 лайков и написали несколько комментариев:

"Мм, какой красавчик (шкаф, - прим. ред)", "Невероятная грация и красота", "Люблю".

Ранее мы сообщали, что 33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", изумила откровенным фото.

звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Красотка расстегнула кремовый пиджак и сфотографировалась крупным планом. От ее обворожительной зоны декольте невозможно отвести взгляда - "хороша чертовка".

Марта сделала коронную укладку (высоко поставив челку), которой завидуют тысячи поклонниц.

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