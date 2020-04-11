Украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов архивным снимком в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Норм 2010», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Астафьева позирует в мини-наряде, элегантно демонстрируя роскошное тело.

А поскольку снимок она выбросила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева превратилась в соблазнительную «зайку» ради стильного фото.

Популярная певица и актриса продолжает регулярно радовать своих поклонников обновлениями странички в Инстаграм. На этот раз звезда поделилась своим новым снимком в оригинальном образе.

На фото Астафьева позирует в ярко-желтой мини-юбке и черной кофте из латекса с рукавами в виде прозрачной сетки. Кофта артистки чем-то напоминает корсет с глубоким вырезом, выгодно подчеркивающим формы певицы.

Астафьева также дополнила снимок оригинальной деталью, добавив себе в редакторе черную маску зайчика. На фото она демонстрирует на камеру свои руки с аккуратным маникюром.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать снимок.

«Даша, остановитесь!! Сейчас не время показывать женщинам свой свежий маникюр», «Я зову тебя зайчик», «Любимый зайка», «Просто глаз не оторвать», «Какая красота», «Ах ты моя! Любимый плей бойчик», - пишут люди.

Напомним, Астафьева потрясла прелестями на камеру в соблазнительных позах: "Просьба не повторять".

Как сообщала Politeka, Астафьева приоткрыла рот и взбудоражила пленительным жестом.

Также Politeka писала, что Астафьева посветила прелестями, оставшись без белья: "Опасная, чертовка!".