Известная украинская певица Алина Гросу показала новое фото в Инстаграм
На фото Гросу позирует в черных штанах топе или чем-то подобном. Она села на пол, руки выставила вперед, а одну ногу приподняла. Волосы у Алины были распущены. По фото можно понять, что сделано оно давно, так как у певицы длинные волосы, а она их не так давно обрезала. На фоне ничего не видно, так как снимок был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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Фанаты не смогли написать комментарии или оставить лайки. Все из-за того, что Алина опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где такой функции нет.
Ранее мы сообщали, что Известная певица Алина Гросу появилась в дерзком образе рядом с молодым красавцем во время съемок клипа.
Алина представила новый ремикс своей песни, удивив крайне пикантными кадрами с поцелуями. Как известно, личная жизнь артистки вызывает у поклонников кучу вопросов, а любопытные пользователи Инстаграм любят всячески приписывать различные отношения звезде, даже несмотря на то, что молодая девушка уже замужем.
Напомним, Алина Гросу в кожаном плаще рухнула на пол и ошарашила наркоманским видом
Также Politeka сообщала, что беременная Алина Гросу в кружевах огорошила новым видео
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