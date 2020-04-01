Украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась радостной новостью со своими поклонниками
Сегодня, 1 апреля, артистка опубликовала видео, на котором показала тест на беременность, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Звезда позировала в черном наряде с кружевом. Она снимала себя крупным планом, запечатлев большие глаза и красивую улыбку. На последнем кадре Гросу наклоняет голову и прикрывает лицо рукой.
Алина держала в руке тест на беременность, на котором было две полоски, это говорит о том, что он позитивный.
"Мы сами в шоке🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))", - подписала видео украинская красотка.
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Почти за час пост собрал более 60 тысяч просмотров и много комментариев. Стоит отметить, что пользователи сети скептически восприняли новость. Ведь сегодня первое апреля - День шуток.
Возможно, артистка действительно разыграла своих поклонников, пока неизвестно.
"1 Апреля 😂", "Первое апреля не кому не веря 😂", "Это 1 апреля - никому не верит??)❤", "С первым апрелем, да?😂😂", "Это первоапрельская шутка? 🤨", "Поздравляю👏👏❤️❤️", "Поздравляю! Если это правда- это прекрасно!!❤️ ", "Люблю вас поздравляю Алиночка!!!", "Я так мужа тоже повеселила с утра 😂😂😂 нашла свой старый тест от второй Беременности 😂😂", "Первое апреля?))", "Или всё-таки розыгрыш?", "Клас я этого так долго ждала, ты хорошая мама я уверена❤️❤️❤️ ", "Супер ❤️", "Ура, поздравляю!", "Ого ,поздравлю", "Искренне рада за вас ❤️💎💎💎 поздравляю 🎉🎊🎉🎊🎉🎊🤩🌹🌹🌹", "Поздравляю🎉🎉🎉🎉", "Самые самые самые искренние поздравления! Надеюсь это действительно так!", "Алина, поздравляю!Это самое прекрасное,что может случиться с женщиной!!!!!", "Ага, да да да так мы и поверили 😁😁😁😁", - написали пользователи сети.
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