Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула роскошным телом в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Свежий воздух, чашка кофе, овсянка с бананом. Вечернее солнце и сауна на дровах. Идеальная суббота», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в одном халате и белье. Девушка решила распахнуть наряд и показала роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фигура космос», «бомбическая»,» богиня», «огонь вообще», «Что за красота передо мной 😍🔥🔥», «персик», «шикарная», «это огонь», «Горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала свою текущую форму в лосинах и коротком спортивном топе.

Наталья Горовая уже длительное время занимается похудением. Она изменила питание и начала ходить в зал еще до карантина. Сейчас она часто тренируется дома и демонстирует результаты своих тренировок.

Так, в этот раз юная красотка показала уже плоский живот и талию, которой ей удалось добиться после отпуска в Мексике.

Тогда, отметим, она всем пожаловалась на свою «фигуру женщины».

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