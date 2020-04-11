35-летний принц Гарри и его 38-летняя супруга Меган Маркл поменяли планы относительно вечеринки по случаю первого дня рождения их сына Арчи

6 мая мальчику исполняется год, и этот день его родители собирались отметить с размахом, прилетев в Великобританию и собравшись с членами королевской семьи, однако мировая пандемия китайского гриппа заставила пару пересмотреть свои планы, пишет «Сплетник».

Сейчас ни о каком совместном праздновании речи не идет, поскольку пара находится в Калифорнии, и, вероятнее всего, день рождения сына пара отметит в узком кругу.

Единственным гостем праздника, по словам инсайдеров, станет бабушка мальчика, мать Меган Глория Рэгланд, которая живет недалеко от своих дочери и зятя в Лос-Анжелесе.

Однако совсем отказываться от планов пышно отметить день рождения принца пара не хочет. Герцог и герцогиня Сассекские все же устроят, пусть и с некоторым опозданием. По словам источника, сам день рождения Арчи «не будет большим первым праздником, который они планировали, с друзьями, семьей и некоторыми крестными родителями».

Тем временем на носу – праздник у принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. 23 апреля их младшему сыну Луи исполнится два года. День рождения герцоги Кембриджские отметят в узком кругу в своем поместье Анмер-Холл в Норфолке, куда они вместе с детьми переехали на время карантина.

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл и принц Гарри выбирали имя для своего сына Арчи. Выяснилось, что это не спонтанное решение, а продуманный шаг. После того, как королева Елизавета лишила Гарри и Меган титула и возможности использовать "королевский", экс-герцоги занялись ребрендингом своей благотворительной организации Sussex Royal. Они для нее придумали новое название - Archewell. Фонд был назвал в честь малыша Арчи.

«Еще до Sussex Royal у нас была идея основать благотворительный фонд под названием Arche — греческим словом, означающим «источник действия». Оно взывает к внутренним глубоким ресурсам, которые каждый из нас должен использовать. Мы надеялись, что когда-нибудь сможем сделать такую организацию. Это слово послужило вдохновением для имени нашего сына», — сказали Меган и Гарри.

Напомним, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть.

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