43-летний российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, умилил новым видео шестилетних двойняшек Лизы и Гарри

Как передает Politeka.net, артист опубликовал ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором Лиза задорно поздравила отца и фанатов звездной семейки сразу с двумя праздниками, выпавшими на 12 апреля, - Вербным воскресеньем и Днем космонавтики (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В кадре Лиза предстала в белых колготках и легком платье с кошечками. Девочка прочитала наизусть поздравление с Вербным воскресеньем в стихотворной форме, а также рассказала удивительные факты о значении слова "космонавт" в различных странах. При этом девочка забавно исковеркала название праздника - "День космонавтиков".

"Вот это да... Даже не знал", - комментирует за кадром Галкин.

В конце ролика к нему подбежал с объятиями Гарри.

"С праздником! 😀 #вербноевоскресенье #денькосмонавтики", - написал гордый отец в соцсети.

Милая дочка Галкина и Пугачевой растрогала пользователей - за час пост собрал более полумиллиона "лайков".

"Какая умничка!!"

"А теперь про космонавтиков😂😂😂 Просто прелесть. Артистка❤️"



"Вам не скучно 😂"

"Ой, солнышко"

"Какая милашка 😍"

"Космонавтиков 😂😂😂 Сладкая такая"

Ранее мы сообщали, двойняшки решили пострелять из лука, а Галкин заснял процесс. «Пираты луговые», — подписал он кадры.

"Словно в каком-то другом мире живёте))) Хорошо, что детей не грузить проблемами текущего катаклизма", "Юные Робин Гуды", "Смотрите, Максим, под стрелу не попадите)", - комментировали в сети.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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