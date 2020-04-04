Джамала вирішила, що буде співати на Євробаченні

Українська співачка Джамала вибрала пісню для Євробачення-2020

На своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що візьме участь у пісенному конкурсі цього року, передає Politeka.

Голосування завершилося, і співачка вирішила співати пісню «Arcade».

«Мої дорогі друзі! Я буду співати Аркаду. Я сподіваюся, вам сподобається моя версія цієї прекрасної пісні! Не пропустіть мій домашній концерт Євробачення - 10 квітня!», – заявила українська співачка на своїй сторінці в мережі.

Також вона зазначила, що буде співати не тільки цю пісню, але і свою «1944», з якої виграла Євробачення-2016.

Шанувальники співачки зраділи цій новині в коментарях:

«Ура!», «Ми дуже раді і шалено чекаємо 10 квітня», «Блін, шкода, що не Лорін», «Не можу дочекатися», «OMG! Чекаємо 10 квітня, свій день народження», «Круто, чекаємо», «Да!».

Нагадаємо, що ми писали про те, Джамала буде виступати на Євробаченні-2020.

«Починаючи з цієї п'ятниці, на офіційному YouTube-каналі Євробачення будуть проходити онлайн-виступи всіх учасників, які повинні були виступати в 2020-му, та переможців попередніх конкурсів!», - розповіла Джамала.

Вона додала, що організатори конкурсу придумали ще одну фішку – переможцям запропонували заспівати одну з пісень-переможців Євробачення. Сама артистка буде виступати 10 квітня. Вона виконає свою переможну пісню «1944», а ось другу пісню запропонувала обрати шанувальникам.

Нагадаємо, що вагітна Джамала здивувала чином в балахоні з нашийником: «Вау! Яка красуня!».

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