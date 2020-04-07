Українська співачка Джамала, яка чекає на другу дитину, поділилася зворушливим знімком зі старшим сином

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Джамала широко посміхається і тримає на руках свого сина Еміра. Судячи з виразу обличчя хлопчика, він не дуже любить фотографуватися.

«Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими дітьми вдома? Ми збираємо конструктор, малюємо, ліпимо з пластиліну, вчимо букви, кольори і т. д.. І, звісно, дивимося мультики. P. S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна», - підписала пост Джамала.

За дві години пост зірки зібрав майже 11 тисяч лайків. Шанувальники діляться своїм досвідом проведення часу вдома з дітьми, а також обдаровують компліментами малюка Джамали.

«Ой, які очі у малюка виразні», «Очі мамині!», «Хороший хлопчик красивої мами», «Милий малюк», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джамала поділилася фото, на якому вона з'явилася в яскравому оригінальному образі. Співачка була одягнена в червону сукню, що підкреслює її кругленький животик, джинсову куртку з воланами і червоний капелюх. Джамала не полінувалася і зробила собі макіяж, що додало фотосесії особливої пікантності.

Нагадаємо, що Джамала показала животик і поплатилася, її секрет розкрили: "Знову буде...".

Як повідомляла Politeka, вагітна Джамала вибрала пісню для Євробачення 2020, українці в захваті: «Не пропустіть».

Також Politeka писала, що Джамала повертається на Євробачення, незважаючи на карантин: «Це буде божественно».