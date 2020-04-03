Українська співачка Джамала порадувала шанувальників хорошою новиною про Євробачення-2020

На своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що візьме участь у пісенному конкурсі цього року, передає Politeka. За її словами, незважаючи на карантин, Євробачення відбудеться.

«Починаючи з цієї п'ятниці, на офіційному YouTube-каналі Євробачення будуть проходити онлайн-виступи всіх учасників, які повинні були виступати в 2020-му, та переможців попередніх конкурсів!», - розповіла Джамала.

Вона додала, що організатори конкурсу придумали ще одну фішку – переможцям запропонували заспівати одну з пісень-переможців Євробачення. Сама артистка буде виступати 10 квітня. Вона виконає свою переможну пісню «1944», а ось другу пісню запропонувала обрати шанувальникам.

«Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами! Ось мої варіанти: Euphoria, Heroes, Amar Pelos Dois і Arcade», - написала Джамала, закликавши прихильників голосувати.

Свій пост Джамала супроводила фотографією зі своєю головною гордістю - кубком Євробачення. Виглядає співачка чудово, вагітність їй до лиця. За півдня пост співачки зібрав понад 15 тисяч лайків.

«Ми дуже раді це чути. Я особисто за Amar Pelos Dois. Дуже хочу від Вас почути саме цю пісню», «Я неймовірно рада. Хочу почути у вашому виконанні Arcade», «Із задоволенням би послухала Ейфорію. Мені здається, що буде дуже ефектне виконання», «Всі пісні дуже гарні по своєму, але я за Amar Pelos Dois», "Euphoria! Це буде божественно!", - пишуть користувачі мережі.

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