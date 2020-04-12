Известный певец Томас Нойвирт, который выступает под сценическим именем Кончита Вурст, показал необычный образ

Как сообщает Politeka.net, Томас Нойвирт яркий участник конкурса "Евровидения", который запомнился своей неординарной внешностью. Элегантная женщина в платье с бородой – такого зрители точно еще не видели. Голос и смелый образ Кончиты Вурст сумел надолго остаться в памяти многомиллионной аудитории "Евровидения".

Но последние годы от его образа бородатой женщины не осталось и следа. Но это не значит, что его внешний вид стал менее ярким, скорее наоборот. Томас частенько надевает экстравагантные сценические образы, которые состоят из кожы, цепей и шипов. На этот раз мужчина решил показать свой повседневный образ, который удивил его многочисленных поклонников.

На своей странице в Instagram знаменитость разместил новое фото, на котором сложно отыскать намек на женственность.



Он выбрал стильный лук, который состоял из кожаной куртки черного оттенка, толстовке с цепями вместо шнурков, армейских ботинках и ярких штанах кирпичного цвета. Свой образ "горячего рокера" он завершил солнцезащитными очками, банданой и круглой сережкой.

В подписи он пожелал своим подписчикам удачной недели. Пользователи сети оставили множество восторженных комментариев, они восхищались не только новым образом певца, но и отмечали, что певец стал совсем другим человеком и его не узнать.

Также ранее сообщалось, что победитель "Евровидения"-2014 Томас Нойвирт, который известен всему миру, как Кончита Вурст, поразил изменениями во внешности.

По всей видимости, австрийский певец решил избавиться от своего образа "женщина с бородой", благодаря которому прославился на весь мир, и снова стать самим собой.

Кончита Вурст разместил новое фото, на котором сложно отыскать намек на женственность. Теперь певец похож на настоящего мачо с густой бородой, волосатыми ногами и серьгой в носу. Он избавился от накладных ресниц, дерзких стрелок и подстриг волос.

Напомним, эпатажная звезда Евровидения покрасовалась в одних трусиках: фото лишает дара речи.

Как Politeka писала, что скандальная звезда Евровидения вышла на сцену полуголой: "это надо видеть".

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