Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, удивила пикантным фото
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз спортсменка поделилась снимком в постели.
Анна лежала на кровати в черной футболке с белыми надписями. Позади нее виднелся ноутбук с включенным фильмом.
Девушка распустила длинные пышные волосы и смотрела в камеру. На лице звезды выделялись лишь брови, возможно, Анна без макияжа.
Звезда прикоснулась рукой к подбородку, засветив темный маникюр и посмотрела в камеру.
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"Друзья ! Вы у меня лучшие 💟 Ваших рекомендаций хватит на всю оставшуюся 😂✊🏼", - подписала фото Ризадтинова.
Звезда поблагодарила своих подписчиков за то, что они ей предложили много сериалов, которые можно посмотреть.
За два часа пост собрал более 2500 лайков и немного комментариев.
"Анна, вы супер🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥 модель❤️❤️❤️❤️❤️!!!!!!", "Пример для подражания! ❤️", "Красивая😊", "Красивая Анна", - написали пользователи сети.
Напомним, Анна Ризатдинова предстала в спортивном костюме в необычной позе.
Гимнастка встала на голову, опираясь на локти. Анна сплела ножки, вытянув одну из них вверх.
Стоит отметить, девушка прекрасно выглядит, хотя она позирует спиной к фотографу, заметны некоторые рельефы ее тела. В частности, накаченные руки и ножки достойны только похвалы.
Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова надела обтягивающий спортивный костюм, в котором прекрасно проглядывается ее упругое тело.
Звезда без стыда показала свой пресс с кубиками и подкачанные плечи.
«Время подвести итоги челенджа. Спасибо вам за активное участие, целеустремлённость и любовь к спорту!», - написала звезда.
Напомним, фаворитка Ямы сверкнула упругим телом в откровенном топе
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