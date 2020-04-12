Звезда "Квартал 95", модель и юмористка Лера Товстолес отметила 11 апреля 25-летие, решив увековечить событие откровенной фотосессией

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в вызывающем образе.

Лера надела белый топ и черные штаны, в которых забралась в пустую ванну. Модель сверкнула аппетитным животиком и шикарной зоной декольте.

Изюминкой кадров стало выражение лица Леры. Девушка изобразила истинную звериную страсть, дотрагиваясь пальцами губ и, порой, пугая оскалом - "что за разврат".

"Короче мне 25 ) скоро будет 26 потом 36 ...... о божееее) Ладно я не паникую, безумно благодарна вашим поздравлением! День рождения весь был в неожиданностях, цветы, подарки, мне написали песню! Я обязательно ее вам поставлю ! Подарили Деньги на подарки ) и поздравляли самыми приятными словами 💔💔💔 Спасибо . Я вчера была принцессой 🤦🏻‍♀️😄🥰 мой друг любимый, сделал это фото 🔥", - поделилась Товстолес в соцсети.

Поклонники утешили звезду: "36 тоже норм ☺️😉 с днём рождения ,малышка♥️".

За час пост собрал более 700 "лайков".

Ранее мы сообщали, горячая блондинка обрадовала публику эффектным образом. На одном из опубликованных в Инстаграм фото Лера предстала в штанах из прозрачной ткани, украшенных вышивкой, а также черном пиджаке и босоножках на высоком каблуке.

Красотка позировала, повернувшись к камере спиной, задрав ногу и согнув ее в колене, а также кинув дерзкий взгляд через плечо. При этом Лера "смачно" подмигнула, открыв рот в широкой улыбке.

Модель сообщила, что собралась на тусовку в честь своего дня рождения - конечно же, после окончания карантина.

Напомним, звезда Квартал 95 ошарашила развратной выходкой перед стариком, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что звезда "Квартала 95" забыла о нижнем белье и посветила своими персиками.