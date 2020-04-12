Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук показала теплый семейный снимок

Как сообщает Politeka.net, актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук умеет взволновать и восхитить многочисленных поклонников своими горячими образами, которые она показывает не только на сцене, но и в повседневном образе.

На этот раз, бывшая участница проектов "Голос країни" и "Танцы со звездами", а ныне актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук опубликовала фото, которое умилило многих поклонников актрисы. Девушка показала многочисленной публике своего любимого отца, на которого девушка невероятно похожа.

"У папы сегодня день рождения. Это он приучил меня к тому, что мужчина должен в совершенстве создавать сюрпризы. От него у меня мускулистая верхняя часть тела (потому что нижняя явно мамусина☺️). Он передал мне смуглость и я теперь могу сойти за итальянку, турчанку, еврейку, испанку и даже молдаванку, оставаясь при этом настоящей Буковинкой", - написала артистка в подписи к фото.

Стоит отметить, что отец Марты на фото выглядит очень счастливым, он улыбается и уверенно позирует на камеру. Рядом с ним стоит и звезда "Квартала", которая очень похожа на своего отца.

Подписчики отметили в комментариях, что убедились в несомненном сходстве Адамчук с отцом, о чем они тут же сообщили своему кумиру. Кроме того, они присоединились к поздравлению, пожелав мужчине всего самого наилучшего.

"Очень сильно похожи! Многая и благая лета отцу", "Крепкого здоровья Вашему папе, спасибо за невероятно талантливую,красивую и мудрую доченьку", "Какой красивый папуля! Здоровья и счастья ему!❤️🥂".

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