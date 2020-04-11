Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram
На фото Березня позує в чорному сукні в підлогу. Спина у Адамчук була відкритою і можна помітити, що актриса без білизни. Вона стояла біля гардеробу або чогось подібного. На ньому можна побачити туфлі. На другому кадрі Березня задерла ногу, а на третьому - поставила її на полицю замість туфлі, яка там стояла. Фотографії вийшли досить цікавими. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Очікування - реальність", - лаконічно підписала фото Адамчук.
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Фанати встигли поставити 250 лайків і написали кілька коментарів:
"Мм, який красень (шафа, - прим. ред)", "Неймовірна грація і краса", "Люблю".
Раніше ми повідомляли, що 33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", здивувала відвертим фото.
зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Красуня розстебнула кремовий піджак і сфотографувалася крупним планом. Від її чарівною зони декольте неможливо відвести погляду - "хороша чортицю".
Березня зробила коронну укладання (високо поставивши чубок), якій заздрять тисячі прихильниць.
Нагадаємо, біда трапилася з брюнеткою з «Квартал 95», артистка вразила визнанням
Також Politeka писала, гаряча брюнетка з "Квартал 95" зачарувала великим вирізом
А ще Politeka повідомляла, що зірка «Кварталу 95» в одній білизні влаштувала спекотні танці на камеру