Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут сообщила о трагедии

Звезда написала пост с печальной новостью в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как оказалось сегодня, 12 апреля, скончался духовный наставник звезды отец Василий Репиневский.

"Мои душевные силы и принципы, наполнения и вера - это все от Него. Первое Причастие Златы (дочери телеведущей, - ред.), Новоселье, большие и мелкие события моей жизни - были по благословению от. Василия", - сообщила Фреймут.

Звезда призналась, что в детстве хотела попасть в монастырь и перед уроками даже успевала на ежедневные литургии. Однако отец Василий предложил Ольге служить Богу по-другому:

"Он видел мое призвание. Всегда поддерживал -и молился... Он святой, я это знаю, только жалею, что так и не успела попрощаться. Неописуемые сочувствие Матушка и детям. Отче, как теперь этот мир будет без Вас?", - написала Фреймут.

Почти за час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"😩 примите мои соболезнования", "Оля, мои соболезнования. Я уверена что он всегда будет в Вашем сердце и душе", "Сочувствую . Царство Небесное", "Царствие небесное 🙏", "Говорят, что если человек умирает в Большой праздник, то он сразу попадает в Рай! Царствие Небесное)))", "Мне так больно, что я всегда откладывала визит к отцу Василия ... как порой может быть поздно ((((светлая память отцу Василию, он был действительно священником Бога !!!", "Вечная память 🙏🏼", "Сочувствую 😔", "соболезнования родным ...", "Мне очень-очень жаль. Из жизни ушел светлый человек", "Примите, пожалуйста, искренние соболезнования! 💛", - написали пользователи сети.

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