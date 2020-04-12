43-летний российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, показал, как он с детьми проводит время на карантине

Так, в этот раз юморист вышел с детьми на прогулку в сад у своего особняка в деревне Грязь в Московской области, пишет Politeka.net.

«Помощнички по хозяйству! Раздуватели листьев! Молодцы», – говорит Максим за кадром, снимая на видео в сториз своих детей.

Сын Галкина Гарри ходит по саду с устройством, которое раздувает листья на газоне вместо того, чтобы их грести веером. Лиза ходит у деревьев на заднем фоне, занята чем-то своим. Звездный родитель уже не знает, чем увлечь своих отпрысков на карантине, поэтому решил занять их нужным делом и попросил помочь в саду, пока Пугачева отдыхает в доме.

Напомним, что Максим Галкин ранее умилил новым видео шестилетних двойняшек Лизы и Гарри. На опубликованных кадрах Лиза задорно поздравила отца и фанатов звездной семейки сразу с двумя праздниками, выпавшими на 12 апреля, - Вербным воскресеньем и Днем космонавтики.

В кадре Лиза предстала в белых колготках и легком платье с кошечками. Девочка прочитала наизусть поздравление с Вербным воскресеньем в стихотворной форме, а также рассказала удивительные факты о значении слова "космонавт" в различных странах. При этом девочка забавно исковеркала название праздника - "День космонавтиков".

"Вот это да... Даже не знал", – комментирует за кадром Галкин.

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