Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая исполнила жаркий танец на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, девушка в наряде единорога без белья исполняет зажигательный танец на камеру, исполняя роскошные движения под звуки музыки.

Сама звезда улыбается на камеру, хотя и ничего не говорит. Ее поклонники активно лайкали запись, хотя и не комментировали ее.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая сверкнула роскошным телом в крохотном белье.

«Свежий воздух, чашка кофе, овсянка с бананом. Вечернее солнце и сауна на дровах. Идеальная суббота», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в одном халате и белье. Девушка решила распахнуть наряд и показала роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Фигура космос», «бомбическая»,» богиня», «огонь вообще», «Что за красота передо мной 😍🔥🔥», «персик», «шикарная», «это огонь», «Горячо», - пишут они.

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