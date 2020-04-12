Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая исполнила жаркий танец на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
Так, девушка в наряде единорога без белья исполняет зажигательный танец на камеру, исполняя роскошные движения под звуки музыки.
Сама звезда улыбается на камеру, хотя и ничего не говорит. Ее поклонники активно лайкали запись, хотя и не комментировали ее.
Как сообщалось ранее, Наталья Горовая сверкнула роскошным телом в крохотном белье.
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@natashkagorovaya
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«Свежий воздух, чашка кофе, овсянка с бананом. Вечернее солнце и сауна на дровах. Идеальная суббота», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Горовая позирует в одном халате и белье. Девушка решила распахнуть наряд и показала роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Фигура космос», «бомбическая»,» богиня», «огонь вообще», «Что за красота передо мной 😍🔥🔥», «персик», «шикарная», «это огонь», «Горячо», - пишут они.
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