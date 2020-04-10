29-летняя украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", взбудоражила фантазию поклонников откровенными фотографиями
Серию снимков звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото девушка лежит на кровати в облегающем черном платье с оголенными плечами и глубоким декольте. Романова выбрала такие ракурсы, что ее пышная грудь буквально выпадает из платья. Девушка шалила в кровати, показывая свою прелесть с разных сторон.
«Спустя 3 недели карантина словила себя на мысли, что я совсем расслабилась. Волосы в пучке, что такое косметика вообще забыла. Поэтому сегодня решила сделать себе небольшой праздник - накрасилась и устроила фотосесию», - рассказала певица.
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По ее словам, она перебирала гардероб и нашла старое платье, в котором и устроила фотосессию.
За день фотографии Романовой собрали почти 11 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности звезды.
«Потрясающая мадам», «Ну шо за красота», «Ты что, Мишка!! классное платье», «Милый Ангел. Услада Глаз и просто Невероятная Девушка... Роскошная», «Классная фотосессия. Мартин Фоткал?», «Это же твоё легендарное платье», «Платье шикарное. Это вещь, которая только подчеркивает красоту», «Шикарная. Платье не выбрасывайте, оно улёт», - пишут пользователи сети.
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