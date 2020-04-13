Известная певица Тина Кароль не сдержала собственных эмоций во время выступления и отправилась в объятия прямо к Дану Балану

Как известно, вчера вечером, в воскресение 13-го апреля, прошел очередной эфир шоу "Голос", который принес поклонникам немало романтичных моментов. В частности, речь идет о певице Тине Кароль и Дане Балане, которым уже много месяцев приписывают бурный роман, а пара поддерживает слухи своим поведением, сообщает Politeka.

В новом эфире шоу Тина, как и в других эфирах "Нокаутах", появилась в довольно тесном ярко-желтом платье с глубоким декольте, тогда как Дан изящном черном костюме с темно-серым пиджаком появился в привычном образе.

На фан-странице артистки появился небольшой ролик с одним из наиболее пикантных моментов эфира - артистка не удержалась от флирта с Даном и даже отправилась к нему объятия, чтобы в обнимку потанцевать во время выступления одного из участников.

Однако далеко не это стало сюрпризом для Тины и Дана - на шоу в качестве сюрприза появилась мама Балана. В заключительном эпизоде этапа «нокауты» шоу "Голос країни-10" Людмила спела песню, которую обычно поют молодым на свадьбе "Горіла сосна, палала". (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Людмила призналась, что выбрала эту композицию неспроста, причем также она отметила, что верит в химию между своим сыном и Тиной Кароль:

"У нас с Даном вкусы одинаковые. Например, мне очень нравится коалиция, которую он создал с Тиной этого сезона. Я не знаю, что будет дальше, но знаю, что Дан всегда слушает свое сердце. Однако на всякий случай я приготовила свадебную песню".

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

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