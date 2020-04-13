Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала себя после заявления о вернувшейся болезни

Не так давно Анна заявила, что она снова вынуждена лечиться от крапивницы и даже показала в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, как лежит под капельницей и как пострадала ее кожа из-за заболевания. После певица наконец-то решила появиться в прямом эфире и рассказать о своих буднях, пишет Рoliteka.net.

Уставшая Анна появилась с ярким макияжем на лице, однако не смотря на внушительный слой косметики и тонирующий крем, артистке не удалось скрыть мешки под глазами и заметно ухудшевшееся состояние кожи. Яркий цвет помады на ее губах только привлек внимание к бледной коже.

Артистка в видео рассказала, как себя чувствует и что ей уже немного легче, сейчас она намерена больше времени проводить с сыном и наконец-то уделить внимание ребенку. Сейчас, как известно, звезда находится на карантине и уже много недель сидит с детьми и молодым возлюбленным.

По словам Анны, самая актуальная проблема, с которой сталкиваются сейчас многие родители - чем развлечь ребёнка на карантине. По этому поводу артистка решила показать небольшую игру от с Гектором.

«Кажется, теперь это наша традиция. Главное правило в ней - просто нужно отсканировать QR код на упаковке и сделать ваше домашнее времяпровождение не только интересным, но и по-настоящему вкусным.

Каждое утро, когда Гектор просыпается, он прячет свои конфеты и игрушки, и мы ищем шоколадные пасхальные яйца по всему дому, превращая это в настоящую охоту. Победитель получает весь шоколад, но не переживайте за Гектора, он съедает всего одну маленькую шоколадку. Переживайте за меня, ведь все остальное достаётся мне 😂

Так же, по конфетам можно научиться счету. Все найденые яички мы считаем вместе и выбираем победителя. Весёлая игра!», - рассказала Анна под постом.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает