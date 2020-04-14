Тина Кароль проводит время в тренерском кресле проекта «Голос» уже седьмой сезон. За это время ее образ заиграл совершенно новыми красками

Рoliteka.net вспоминала самые горячие и обворожительные наряды Тины Кароль на проекте. Как не крути, а за этой артисткой и ее отношениями с молдавским певцом Даном Баланом, сегодня следит вся Украина.

У Тины Кароль изысканный вкус. Она умудряется совмещать скромность и нежность с весьма откровенными платьями и костюмами. Практически все наряды Кароль имеют глубокое декольте, еще чаще она выбирает платья в бельевом стиле. Одно неизменно – во всех звезда смотрится на все 100%.

Стоит отметить, что артистка практически всегда выбирает наряды по фигуре. Даже если они закрытые, зритель все равно может наслаждаться миниатюрным силуэтом певицы.

Интересно, что на одном из последних эфиров Кароль выбрала желтое платье, которое обтянуло ее идеальную фигуру. Правда, во время шоу платье порвалось. Вероятно, из-за того, что Дан Балан схватил артистку на руки.

Как известно, зрители уже второй год наблюдают за флиртом между Кароль и Баланом. Пишут даже, что в последнее время образы Кароль стали более соблазнительными, так как она старается выглядеть лучше для Балана.

Напомним, что Тина Кароль сбежала от мамы Дана Балана из-за Потапа: "Получает удовольствие от... ".

Как сообщала Politeka, Кароль намекнула на свадьбу с Баланом после встречи с мамой: "Тина - центр его Вселенной!".

Также Politeka писала, что Кароль натянула облегающий костюм и озадачила видом: "С цветочком прямо на...".