Відома співачка Тіна Кароль не стримала власних емоцій під час виступу і відправилася в обійми прямо до Дана Балана

Як відомо, вчора ввечері, у неділю 13-го квітня, відбувся черговий ефір шоу "Голос", який приніс шанувальникам чимало романтичних моментів. Зокрема, мова йде про співачку Тіну Кароль та Дана Балана, яким вже багато місяців приписують бурхливий роман, а пара підтримує чутки своєю поведінкою, повідомляє Politeka.

В новому ефірі шоу Тіна, як і в інших ефірах "Нокаути", з'явилася в досить тісному яскраво-жовтій сукні з глибоким декольте, тоді як Дана витонченому чорному костюмі з темно-сірим піджаком з'явився в звичному образі.

На фан-сторінці артистки з'явився невеликий ролик з одним з найбільш пікантних моментів ефіру - артистка не втрималася від флірту з Даном і навіть вирушила до нього обійми, щоб в обнімку потанцювати під час виступу одного з учасників.

Однак далеко не це стало сюрпризом для Тіни і Дана - на шоу в якості сюрпризу з'явилася мама Балана. У заключному епізоді етапу «нокаути» шоу "Голос країни-10" Людмила заспівала пісню, яку співають молодим на весіллі "Горіла сосна, палала". (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Людмила зізналася, що вибрала цю композицію неспроста, причому також вона зазначила, що вірить в хімію між своїм сином і Тіною Кароль:

"У нас з Даном смаки однакові. Наприклад, мені дуже подобається коаліція, яку він створив з Тіною цього сезону. Я не знаю, що буде далі, але знаю, що Дано завжди слухає своє серце. Проте на всяк випадок я приготувала весільну пісню".

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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