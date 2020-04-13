На это можно смотреть вечно

Эффектная блондинка Татьяна Котова, которая несколько лет выступала вместе с коллективом ВИА Гра, поразила откровенным образом

Свежее фото женщина опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Котова предстала в белых трусиках и топе, который еле вместил необъятную грудь звезды. Котова распустила волосы, взяла в руки краешки трусиков, чтобы сделать фото еще более пикантным. Сверху она накинула джинсовую куртку, но главная гордость певицы все равно просматривается через прозрачный топ.

Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.

«Карантин сейчас может помочь укреплению отношений в одних семьях и разрушить другие», - отметила Котова, предложив поклонникам задавать вопросы, которые их больше всего волнуют.

За несколько часов пост звезды собрал более 4,4 тысяч лайков. В комментариях активно обсуждают фигуру артистки и ее пышные формы.

«Ох, Какая Женщина», «Какая ты красивая, форма у тебя просто шедевральная. Идеальна», «Татьяна ты классная», «Вай вай прелесть», «Какая Девушка просто Бомба», «Ну и правокаторша ж ВЫ!», «Татьяныч, прекращай, это не гуманно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

Также Politeka писала, что Татьяна Котова показала упругое тело на камеру: "Нельзя себе отказывать".