34-річна російська співачка Тетяна Котова любить кружляти голову своїм фанатам

На своїй сторінці в Instagram, знаменитість поділилася новим знімком, а також поміркувати на тему здорового харчування, передає Politeka.net

На фото красуня сидить за столом, по всій видимості, в якомусь ресторані на тлі різних пляшок з вином.

Котова попозувала в білому платті, яке кокетливо спустила на одне плече, а свої розкішні волосся золотистого відтінку відкинула на друге плече.

Крім того, Котова поділилася з прихильницями списком корисних продуктів, якими вона запаслася на період ізоляції. Серед продуктів там значиться, авокадо, сир, риба, горіхи і сухофрукти.

Користувачі мережі моментально відреагували на посаду артистки, всього за годину вони поставили тисячі "лайків".

"Хороша", " і ведмеді перш ніж впадати у сплячку так само запасаються..)", " Дуже гарне фото 🔝", "Їм все що закочется, не можна собі відмовляти"- пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Котова підкорила публіку милим фото з чотирилапим улюбленцем. Виявляється, Тетяна завела цуценя породи "мальтипу". Кудлатий песик кольору "капучіно" і його господиня зворушили мережу.

"Не можу просто😍 ну що за чудо? Хочеться дивитися і дивитися, на цих милашных малюків❤️"; "Божечки яке диво 😍😍"; "Не слюнявая?🧐", - писали в коментарях.

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