34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", стала "жертвою нападу" кількох пухнастих звіряток
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в домашній обстановці з купою кроликів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Вочевидь, Котова брала участь в якості моделі у фотосесії з милими тваринками, і вирішила подражнити публіку відеонарізкою наймімімішних моментів зйомки.
Так, Тетяна постала в короткій піжамі свого бренду. Часом зірка приймала такі спекотні пози, що, напевно, багато хто позаздрив кроликам. Співачка брала пухнастиків на руки, підносила до лиця і намагалася поцілувати. Крім того, вона розляглася на канапі і тварини благополучно по ній бігали й стрибали.
"Хіба може бути щось прекрасніше пухнастої грудочки із серцем, що б'ється, яка дарує свою любов і ласку просто так по-справжньому! А є така тварина, яку хотіли б собі, але не можна або немає можливості або шкода? Знаю багато хто мріє про екзотичних тигрятах, тримають вдома рись або сову 😱 Що думаєте?", - напислаа Котова в соцмережі.
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Шанувальники моментально відреагували на пост артистки, поставивши понад 2 000 "лайків" за кілька годин.
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Раніше ми повідомляли, Котова підкорила тисячі сердець романтичним танцем в облягаючому синьому платті. Під відомий хіт "it's a man's world" Джеймса Брауна, що так і розташовує до чуттєвого танцю, Тетяна виляла стегнами, виставляла груди наперед і плавно присідала, випинаючи апетитну п'яту точку. При цьому артистка заклично вабила пальчиком і підморгувала.
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