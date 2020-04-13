Главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег удивила поклонников ярким образом с концерта

Архивное видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На видео Эрика одета в очень откровенное платье с голой спиной и глубоким разрезом аж до середины бедра. Девушка, по всей видимости, находится за кулисами концерта. Звезда устроила шикарное дефиле, показав свои прелести со всех сторон. Герцег не стеснялась вилять бедрами и соблазнительно смотреть в кадр. Меладзе точно не устоял бы перед таким видео.

«За кулисами тоже всегда замечательная атмосфера. Скучаю по концертам, очень жду встречи с вами! Обнимаю вас», - написала артистка.

Менее чем за час видео со звездой посмотрели почти 30 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Тоже очень скучаю», «Красивая. Солнце наше», «Лучшая! Эрика пример фигуры для многих!!

Шикарная», «Снял бы это платье с тебя уфффф нежно раздел и на базар унес продавать», «Нет слов», «Как можно быть такой шикарно офигенной», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эрика Герцег довольно часто сравнивают с экс-солисткой ВИА Гры Верой Брежневой. Ей даже приписывали роман с продюсером группы Константином Меладзе. Правда, сама артистка заявляла, что никаких романтических отношений между ними быть не может.

Напомним, что Эрика Герцег обтянула все свои прелести тонкой тканью: "Позавидует и Брежнева".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег разделась и посветила своими бриллиантами: "Самая лучшая".