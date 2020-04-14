8-летняя дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория взрослеет на глазах. У девочки уже даже появились первые поклонники

Как сообщает Рoliteka.net, дети поп-короля российской эстрады несмотря на юный возраст уже являются звездами соцсетей. Артист часто делится фото и видео со своими отпрысками, берет их с собой на светские мероприятия. Киркоров даже завел для своей дочки свою личную страничку в сети Инстаграм. Однажды он даже поделился личными секретами своей дочки.

Киркоров рассказал, что у его дочки появились первые ухажеры. Оказалось, что мальчик Федя подарил Алле-Виктории именную линейку. Сама же девочка заявила, что Федя дурачок, который дергает девочек за косички.

Как известно, детей Киркорову родила суррогатная мать. Точно также как его экс-супруге Алле Пугачевой и другу Сергею Лазареву. И Алла-Виктория, и младший сын Мартин очень похожи на своего звездного отца. Как рассказывал сам Киркоров, он назвал свою дочь в честь Аллы Пугачевой и своей матери Виктории. Таким образом девочка получила двойное имя.

Известно, что мамой дети Киркорова называют свою крестную Наталью Ефремову. Женщина не публичная личность, но очень близка с семьей поп-короля.

Напомним, что Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца: личные кадры.

Как сообщала Politeka, 8-летняя дочь Киркорова поразила поведением дома, «зарядили не по-детски», личные кадры.

Также Politeka писала, что Киркоров сделал сенсационное открытие и назвал вакцину против вируса: "Чудо в перьях".