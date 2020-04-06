52-річний російський співак, Філіп Кіркоров зворушив мережу кадрами своєї покійної матері

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram відеонарізкою, підготовленою для нього фанатами в честь дня народження його матері Вікторії Марківни (щоб подивитися ролик, прокрольте вниз). Нагадаємо, жінка померла від раку майже тридцять років тому.

"Сьогодні виповнилося б 83 роки моїй Мамі - Вікторії... Спасибі всім моїм друзям і всім всім всім шанувальникам за ці чудові фото і відео колажі , створені з такою любов'ю в її пам'ять..... всі звичайно не помістяться в один пост, вибачте, але моя пам'ять зафіксує кожен кадр", - написав Філіп в соцмережі.

Примітно, що в нарізці присутні кадри з донькою Кіркорова - восьмирічною Аллою-Вікторією (перше ім'я дівчинка отримала в честь колишньої дружини артиста Алли Пугачової, а друге - бабусі). Багато хто відзначає, що малеча дивним чином копія Вікторії Марківни.

До речі, в коментарях, поп-королю співпереживають у втраті не тільки прихильники, але і зіркові друзі. Приміром, відгукнулися дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмира Пєскова, фігуристка Тетяна Навка, і співак Віталій Козловський.

"Красуня була!!🙏🏻❤"

"Яка ж красива мама була і як ти на неї схожий!🙏"

"Як же ви схожі на маму!😍 Світла пам'ять🙏🏼"

"Мама красуня. У неї промениста посмішка! Ваша донечка на неї схожа!"

"Як схожа на Вікторію Марківну Ваша донечка😊💖🌷"

"Якби вона раділа своїм онукам. Але вона дивиться звідти і все робить, щоб вам було добре. Вона ваш ангел охоронець"

Раніше ми повідомляли, колишній стиліст Алли Пугачової розкрив страшну таємницю Кіркорова, закликавши його зробити камінг-аут. Так, дизайнер зачісок Джордж Ровалс запевняє, що їхній шлюб був фікцією, мовляв раптово одружилися, а потім Примадонна отримувала п'ятдесят відсотків всіх його доходів. Також стиліст каже, що у пари не було пристрасті і теплих почуттів.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

Також Politeka повідомляла, что Кіркоров вразив нестандартними розвагами, особисті кадри облетіли мережу: "Жінки не вистачає".