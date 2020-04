View this post on Instagram

Сегодня исполнилось бы 83 года моей Маме- Виктории.... Спасибо всем моим друзьям и всем всем всем поклонникам в лице @kirkorovschina @f.n_fkirkorov @fkirkorov.ofc.poland @svetlana_vyborg @elinssz @lyubovst_pnz @philip_fan74 @viktoriiapopriadukhina за эти чудесные фото и видео коллажи , созданные с такой любовью в ее память..... все конечно не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр Repost @f.n_fkirkorov Было счастье, были будни.. жаль, что время так несправедливо забирает самых дорогих и самых близких..которым еще так много хочется сказать.. Конечно Виктория Марковна видит и радуется за своего сына , за своих чудесных внуков. А мы каждый день видим ее отражение в глазах и улыбке Филиппа, Аллочки-Виктории и Мартина. С Днем рождения Вашей мамочки , Филипп @fkirkorov ! И пусть нет четкости в этих старых кадрах, но в них навсегда сохранены тепло и любовь семьи Киркоровых. 🙏❤ Repost @kirkorovschina — День рождения Виктории Марковны ❤️. Конечно же, большинство из нас не были знакомы с ней лично, но я уверена, каждый ощущает тот свет и тепло, излучаемые этими фотографиями...Будем помнить всегда❤️. Repost @viktoriiapopriadukhina 6.04 маме Нашего Любимого Артиста Ф.Киркорова Виктории исполнилось бы 83 года... Невероятно- Красивая Женщина с Солнечной улыбкой и Добрыми глазами, которая Подарила Жизнь Нашему Любимому Артисту и Воспитала Замечательного, Доброго и Искреннего Человека!!! Так жаль, что эта Прекрасная Женщина так рано ушла... Но Светлая и Добрая Память о маме Нашего Любимого Артиста Всегда в Наших Сердцах!!! У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье. Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю…» У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю У каждого есть Ангел за спиной Заботливый, любимый и желанный, Он с первых дней шагает за тобой И имя Ангела от Бога — «МАМА