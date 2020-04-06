52-річний російський співак, Філіп Кіркоров зворушив мережу кадрами своєї покійної матері 

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram відеонарізкою, підготовленою для нього фанатами в честь дня народження його матері Вікторії Марківни (щоб подивитися ролик, прокрольте вниз). Нагадаємо, жінка померла від раку майже тридцять років тому.

"Сьогодні виповнилося б 83 роки моїй Мамі - Вікторії... Спасибі всім моїм друзям і всім всім всім шанувальникам за ці чудові фото і відео колажі , створені з такою любов'ю в її пам'ять..... всі звичайно не помістяться в один пост, вибачте, але моя пам'ять зафіксує кожен кадр", - написав Філіп в соцмережі.

Примітно, що в нарізці присутні кадри з донькою Кіркорова - восьмирічною Аллою-Вікторією (перше ім'я дівчинка отримала в честь колишньої дружини артиста Алли Пугачової, а друге - бабусі). Багато хто відзначає, що малеча дивним чином копія Вікторії Марківни.

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До речі, в коментарях, поп-королю співпереживають у втраті не тільки прихильники, але і зіркові друзі. Приміром, відгукнулися дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмира Пєскова, фігуристка Тетяна Навка, і співак Віталій Козловський.

"Красуня була!!🙏🏻❤"

"Яка ж красива мама була і як ти на неї схожий!🙏"

"Як же ви схожі на маму!😍 Світла пам'ять🙏🏼"

"Мама красуня. У неї промениста посмішка! Ваша донечка на неї схожа!"

"Як схожа на Вікторію Марківну Ваша донечка😊💖🌷"

"Якби вона раділа своїм онукам. Але вона дивиться звідти і все робить, щоб вам було добре. Вона ваш ангел охоронець"

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Сегодня исполнилось бы 83 года моей Маме- Виктории.... Спасибо всем моим друзьям и всем всем всем поклонникам в лице @kirkorovschina @f.n_fkirkorov @fkirkorov.ofc.poland @svetlana_vyborg @elinssz @lyubovst_pnz @philip_fan74 @viktoriiapopriadukhina за эти чудесные фото и видео коллажи , созданные с такой любовью в ее память..... все конечно не поместится в один пост, простите, но моя память зафиксирует каждый кадр Repost @f.n_fkirkorov Было счастье, были будни.. жаль, что время так несправедливо забирает самых дорогих и самых близких..которым еще так много хочется сказать.. Конечно Виктория Марковна видит и радуется за своего сына , за своих чудесных внуков. А мы каждый день видим ее отражение в глазах и улыбке Филиппа, Аллочки-Виктории и Мартина. С Днем рождения Вашей мамочки , Филипп @fkirkorov ! И пусть нет четкости в этих старых кадрах, но в них навсегда сохранены тепло и любовь семьи Киркоровых. 🙏❤ Repost @kirkorovschina — День рождения Виктории Марковны ❤️. Конечно же, большинство из нас не были знакомы с ней лично, но я уверена, каждый ощущает тот свет и тепло, излучаемые этими фотографиями...Будем помнить всегда❤️. Repost @viktoriiapopriadukhina 6.04 маме Нашего Любимого Артиста Ф.Киркорова Виктории исполнилось бы 83 года... Невероятно- Красивая Женщина с Солнечной улыбкой и Добрыми глазами, которая Подарила Жизнь Нашему Любимому Артисту и Воспитала Замечательного, Доброго и Искреннего Человека!!! Так жаль, что эта Прекрасная Женщина так рано ушла... Но Светлая и Добрая Память о маме Нашего Любимого Артиста Всегда в Наших Сердцах!!! У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье. Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю…» У каждого есть Ангел за спиной — Хранитель от беды и от ненастья, Дарящий радость и душе покой, И приносящий неземное счастье Ведет Он нас по верному пути, Крылом в минуты страха обнимая. И шепчет нам: «Не бойся ты, иди, Я рядом и от бед оберегаю У каждого есть Ангел за спиной Заботливый, любимый и желанный, Он с первых дней шагает за тобой И имя Ангела от Бога — «МАМА

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Раніше ми повідомляли, колишній стиліст Алли Пугачової розкрив страшну таємницю Кіркорова, закликавши його зробити камінг-аут. Так, дизайнер зачісок Джордж Ровалс запевняє, що їхній шлюб був фікцією, мовляв раптово одружилися, а потім Примадонна отримувала п'ятдесят відсотків всіх його доходів. Також стиліст каже, що у пари не було пристрасті і теплих почуттів.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

Також Politeka повідомляла, что Кіркоров вразив нестандартними розвагами, особисті кадри облетіли мережу: "Жінки не вистачає".