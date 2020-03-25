Відомий російський співак Філіп Кіркоров, як відомо, виховує 8-річну дочку Аллу-Вікторію і 7-річного сина Мартіна-Крістіна

Малюки зірки зростають справжніми розумничками - незважаючи на карантин, навчаються вдома і можуть похвалитися чималими успіхами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Алли-Вікторії:

«Ми не сходимо з дистанції на дистанційному навчанні. У графіку!», - підписаний пост на сторінці дівчинки в популярній соцмережі. На кадрах юні учні засвоюють, ймовірно, географію, англійську і читання. Частково їх навчання проходить в ігровій формі і дітлахи цьому дуже раді: вони не приховують емоції, посміхаються, активно відповідають на запитання і жестикулюють.

Шанувальники зіркової сім'ї пишуть чимало компліментів на адресу спадкоємців поп-короля Філіпа Кіркорова:

"які розумники!"

"Молодці, всім приклад!"

"Чарівні"

"які ж молодці"

Раніше на нових опублікованих Філіпом кадрах, зоряні чада всіляко тіснилися біля свого знаменитого батька і здивували "по-недитячому" розкішними вбраннями в ефірі - дітвора буквально сяяла. Дочка була в холодного морського відтінку рівного крою сукні з мікро-блискіткою, а син був в стильній світлій футболці, джинсах і піджаку в клітинку. Сам Кіркоров, традиційно, затьмарив своїм зовнішнім виглядом всіх навколо. Навіть не скільки видом загалом, скільки своїм строкатим вбранням - піджаком з суцільних блискіток і принтами у вигляді гральних карт.

Можливості прокоментувати ці кадри у шанувальників поп-короля російської естради не було, так як вони, нагадаємо, зі сторіз, але раніше шанувальники зірки вихваляли його малюків у коментарях під постами Пилипа, а також під постами самих дітей в їх окремих аккаунтах у вищезгаданій популярній соцмережі. Зокрема, фани відзначали, що Алла-Вікторія і Мартін-Крістін маленькі копії свого відомого і талановитого батька і що діти живуть в небувалій розкоші, дивуючи смаком і тягою до прекрасного в такому ще зовсім юному віці.

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