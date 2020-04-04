Український комік і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поділився новим знімком з дочкою



Як передає Politeka.net, фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram

Юрій Ткач часто ділиться подробицями нових кар'єрних висот і рішень, показує фото з заходів, подорожей, а також сім'ю — дружину Вікторію і дочку Лізу.

Крихта Лізі, як її називають батьки, дуже яскрава і весела дівчинка. Прихильники впевнені, що її чекає велике майбутнє. Цілком можливо, що вона піде по стопах батька.



На цей раз комік з дочкою позували в дзеркалі. В кадр також потрапила і дружина Ткача - Вікторія.

Шанувальники зірки відзначили, що підросла Ліза вже має з ним неабияку схожість і засипали батька коментарями, захоплюючись їй.

"Ще та банда. Крихті Лізі привіт", "Юрчик, дочку ніхто не переплутає?", "Які ми злі, прям як тато", "Така вже харизматична, лялечка", "Мілашки", - писали передплатники зірки "Кварталу".

Раніше ми повідомляли, що гуморист поділився незвичайним фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в образі панди. Ткач розмалював обличчя в білу і чорну фарбу з характерними плямами навколо очей, як і у згаданого тварини з сімейства ведмежих.

Нагадаємо, що Кошовий і Ткач із «Кварталу 95» выпятили свою гордість на очах у Могилевської