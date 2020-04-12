36-річний український комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", знає, як епатувати публіку

Гуморист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram і поскаржився на те, що "трохи погладшав на карантині", передає Politeka.net.

Ткач зняв обличчя крупним планом, яке ледве-ледве помістилося в кадр. Справа в тому, що гуморист обробив знімок в графічному редакторі так, що його голова стала схожою на голову персонажа з мультфільму "Мегамозок".

Очевидно, що Юрій має завидне почуття гумору і вміє вдало посміятися не тільки з інших, а й з себе.

Ткач поцікавився у фанатів, як вони себе почувають на карантині - не потовстіли, бува, теж?

"Ахххх дочого довив карантин юрчика йойой😯🤣"

"Стометрівка ліжко, холодильник, диван, холодильник, ліжко😊"

"Дивись щоб не розірвало кабіну😂"



"Ой який ловкий🤗🤗🤗"

"Мізки поправилися. Сподіваюся всередині теж😂"

"Вау, а вам личить 😅"

"Йшла 3-я неділя карантину 😀"

"😁 Марсіані на карантині😂"

"Скоро будемо худати 🤣 Роботи нема, грошей нема 🙏"

Раніше ми повідомляли, Ткач розчулив забавним фото разом з дружиною і донькою. Юрій постав в образі панди з характерними плямами навколо очей, розмалювавши обличчя білою й чорною фарбою. Зірка поділився в підписі, що під час прямого ефіру "відхопив від своїх і перетворився на панду".

Дружина Вікторія на знімку просто мило посміхається, тоді як дочка Ліза намагається наслідувати батька - гримасує на камеру.

"Ти супер, і сім'я у тобі клас😍"; "Яка красива пандочка💓"; "Нова Кун-фу Панда?😂"; "Прикольно вийшло😊"; "Дочка вся в тата😂❤️", - прокоментували в мережі.

Нагадаємо, підросла дочка Ткача з "Кварталу 95" вразила схожістю зі зоряним батьком.

Як повідомляла Politeka, Полякова і Ткач із "Кварталу 95" вразили непристойною витівкою, відео.

Також Politeka писала, що Юрій Ткач із "Квартал 95" змінився до невпізнання, дружина і дочка оцінили.