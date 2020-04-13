Видимо о ее проблемах с Тарзаном говорят не просто так

Певица Наташа Королева похвасталась видео о встрече с давним другом

Кадры появились на ее странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В ролике Королева учится хореографии у знаменитого танцовщика Евгения Папунаишвили, который ранее имел роман с Ксенией Собчак.

«Не буду отрицать — с Ксюшей Собчак мы действительно встречались. И это время было прекрасно», — признавался ранее танцор.

С Королевой же его связывает участие в проекте «Танцы со звездами».

На одном из моментов видео, Наташа Королева и ее экс-напарник попытались изобразить танцевальное па, но что-то пошло не так и в итоге Папунаишвили пришлось детально разъяснять артистке, куда просунуть ноги и руки, чтобы вернуться в исходное положение.

В сети обратили внимание, что Королева на встречу с Папунаишвили оделась довольно ярко. Она много смеялась и шутила. Это только подогрело слухи о ее размолвке с супругом, которые в последнее время активно распространяются.

В сети пишут, что якобы Тарзан не особо верен именитой «Русалке», впрочем, существуют версии и в пользу ее нечестности с мужем. Более того, бытует мнение, что Наташа Королева и Сергей Глушко уже давно живут порознь, а идеальную пару изображают только перед объективами телекамер.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

Как сообщала Politeka, Королева нашла неожиданную замену Тарзану и поразила вульгарным фото.

Также Politeka писала, что сын Королевой пустился во все тяжкие с известной красоткой за родительские деньги.